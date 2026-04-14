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JPNN.com - Entertainment - Film

Serial Love & 10 Million Dollars Raih Rekor MURI, Elina Joerg Ungkap Rasa Syukur

Jumat, 05 Juni 2026 – 00:12 WIB
Serial Love & 10 Million Dollars Raih Rekor MURI, Elina Joerg Ungkap Rasa Syukur - JPNN.COM
Konferensi terkait Serial Love & 10 Million Dollars yang meraih pengakuan dari MURI sebagai serial orisinal Indonesia yang berhasil masuk dalam jajaran trending di 34 negara secara bersamaan, di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (4/6). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Serial WeTV Original Love & 10 Million Dollars secara resmi meraih pengakuan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) sebagai serial orisinal Indonesia yang berhasil masuk dalam jajaran trending di 34 negara secara bersamaan.

Sebagai salah satu pemain serial tersebut, Elina Joerg mengungkapkan rasa bangga dan syukurnya atas pencapaian tersebut.

Meskipun ini bukan kali pertama serial yang dibintanginya meraih rekor MURI, dia tetap merasa bahagia.

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"Jujur aku merasa senang banget bisa dapat rekor MURI ini dan trending di beberapa negara juga," ujar Elina Joerg di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).

"Walaupun di series aku yang sebelumnya dapat rekor MURI juga serta trending di beberapa negara, tapi di series ini perasaannya senang dan bangga sekali lagi begitu," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Country Head WeTV Indonesia, Febriamy Hutapea mengatakan, pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak yang terlibat dalam proses produksinya.

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"Kami bersyukur karya ini berhasil mendapatkan sambutan yang baik. Terima kasih atas kerja keras seluruh tim yang terlibat, dari Hitmaker Studios, para pemeran dan juga seluruh kru," kata Febriamy Hutapea.

Menurutnya, sudut pandang cerita yang relevan dengan realita masyarakat, seperti toxic marriage (pernikahan toksik), tekanan finansial, dan pencarian cinta sejati, membuat banyak penonton tertarik.

Serial WeTV Original Love & 10 Million Dollars secara resmi meraih pengakuan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).

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TAGS   Love & 10 Million Dollars  Muri  WeTV  davina karamoy 
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