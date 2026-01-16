Serial Tomb Raider Siap Tayang, Sophie Turner Didapuk Jadi Lara Croft

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Sophie Turner dipastikan membintangi serial live action “Tomb Raider” dengan memerankan karakter ikonik Lara Croft.

Serial ini diproduksi oleh Prime Video sebagai adaptasi baru dari waralaba video gim klasik tersebut.

Dikutip dari Variety, Jumat, kabar keterlibatan Sophie Turner pertama kali mencuat pada November tahun lalu.

Kehadirannya menjadi salah satu keputusan besar Prime Video setelah resmi memberi lampu hijau untuk produksi “Tomb Raider” pada Mei 2024.

Serial yang saat ini masih dalam tahap produksi itu akan menjadi interpretasi terbaru dari karakter Lara Croft, setelah sebelumnya diperankan Angelina Jolie dalam dua film “Tomb Raider” serta Alicia Vikander dalam film rilisan 2018.

Selain Turner, jajaran pemain turut diisi sejumlah nama populer seperti Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Jack Bannon, Agust Wittgenstein, serta Martin Bob Semple. Deretan aktor tersebut dipastikan memperkuat daya tarik adaptasi terbaru “Tomb Raider”.

Waralaba video gim “Tomb Raider” pertama kali dirilis pada 1996 dan menjadikan Lara Croft sebagai ikon aksi wanita yang dikenal secara global. Kesuksesan gim tersebut juga melahirkan sejumlah sekuel serta berbagai adaptasi media.

Gim teranyar dalam franchise, “Shadow of the Tomb Raider”, dirilis pada 2018. Banyak judul klasiknya juga telah mendapatkan versi remaster untuk konsol dan platform modern.