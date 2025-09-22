Serial Turki Takdir Cinta Layla Siap Bikin Baper Penonton ANTV

Senin, 22 September 2025 – 16:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Serial Turki terbaru berjudul Takdir Cinta Layla segera hadir di layar kaca ANTV.

Drama ini mengisahkan Layla, seorang wanita penuh harapan yang terjebak dalam perjodohan tak diinginkan.

Demi menyelamatkan kakaknya yang sedang sakit, Layla terpaksa menikah dengan Cihan, pewaris tunggal keluarga kaya yang belum pernah ia kenal sebelumnya.

Diperankan oleh aktor tampan Cenay Turksever sebagai Cihan dan aktris cantik Talya Celebi sebagai Layla, serial ini siap membuat penonton terbawa suasana haru dan baper di setiap episodenya.

Sejak promosi resmi dirilis di akun Instagram ANTV, antusiasme pemirsa sudah terasa dengan banyaknya komentar positif.

Beberapa warganet lain juga berharap serial ini bisa tayang di jam yang tidak terlalu malam agar bisa dinikmati lebih banyak penonton.

Menjelang penayangan perdananya, ANTV turut memperkenalkan para pemeran utama. Cenay Turksever, yang lahir pada 13 Mei 1990, memulai kariernya sebagai juara ketiga kompetisi Idol of Models pada 2012.

dia kemudian terjun ke dunia akting lewat drama Sevdim Seni Bir Kere dan Beni Birakma. Popularitasnya makin menanjak setelah dipercaya memerankan karakter Cihan dalam Takdir Cinta Layla.