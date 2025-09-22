Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Serial Turki Takdir Cinta Layla Siap Bikin Baper Penonton ANTV

Senin, 22 September 2025 – 16:40 WIB
Serial Turki Takdir Cinta Layla Siap Bikin Baper Penonton ANTV - JPNN.COM
Serial Turki Takdir Cinta Layla segera tayang di ANTV. Foto: ANTV

jpnn.com, JAKARTA - Serial Turki terbaru berjudul Takdir Cinta Layla segera hadir di layar kaca ANTV.

Drama ini mengisahkan Layla, seorang wanita penuh harapan yang terjebak dalam perjodohan tak diinginkan.

Demi menyelamatkan kakaknya yang sedang sakit, Layla terpaksa menikah dengan Cihan, pewaris tunggal keluarga kaya yang belum pernah ia kenal sebelumnya.

Baca Juga:

Diperankan oleh aktor tampan Cenay Turksever sebagai Cihan dan aktris cantik Talya Celebi sebagai Layla, serial ini siap membuat penonton terbawa suasana haru dan baper di setiap episodenya.

Sejak promosi resmi dirilis di akun Instagram ANTV, antusiasme pemirsa sudah terasa dengan banyaknya komentar positif.

Beberapa warganet lain juga berharap serial ini bisa tayang di jam yang tidak terlalu malam agar bisa dinikmati lebih banyak penonton.

Baca Juga:

Menjelang penayangan perdananya, ANTV turut memperkenalkan para pemeran utama. Cenay Turksever, yang lahir pada 13 Mei 1990, memulai kariernya sebagai juara ketiga kompetisi Idol of Models pada 2012.

dia kemudian terjun ke dunia akting lewat drama Sevdim Seni Bir Kere dan Beni Birakma. Popularitasnya makin menanjak setelah dipercaya memerankan karakter Cihan dalam Takdir Cinta Layla.

Serial Turki Takdir Cinta Layla segera tayang di ANTV, hadirkan kisah cinta Layla dan Cihan penuh haru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   serial Turki  ANTV  cenay Turksever  serial Takdir Cinta 
BERITA SERIAL TURKI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp