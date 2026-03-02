Close Banner Apps JPNN.com
Seribu Anak Yatim Tersenyum Bersama Hanta Yuda Rasyid & Sagha Group

Senin, 02 Maret 2026 – 08:00 WIB
Penyaluran santunan anak yatim. Foto: source for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - CEO Sagha Group Hanta Yuda Rasyid (HYR) menyantuni 1.000 anak yatim pada Ramadan 1447.

Direktur Sagha Group Masduri Amrawi mengatakan santunan kepada anak yatim merupakan salah satu prioritas HYR tahun ini.

"Untuk memuliakan anak-anak yatim. HYR pengin meringankan beban hidup mereka,” kata Masduri.

Masduri menjelaskan Ramadan selalu menjadi momentum bagi HYR untuk berbagi secara konsisten kepada masyarakat.

"Bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi HYR untuk beribadah sekaligus hadir memberikan bantuan nyata kepada masyarakat yang membutuhkan,” tutur Masduri.

Secara keseluruhan, sebanyak 15.000 santunan telah disalurkan kepada berbagai kelompok penerima manfaat. Perinciannya meliputi 1.000 santunan untuk duafa di Bogor, 3.000 untuk pengemudi ojek online, dan 1.000 untuk petugas kebersihan serta keamanan.

Selain itu, bantuan juga diberikan kepada 1.000 penyandang disabilitas, 3.000 duafa di Depok, 1.000 anak yatim, 2.000 marbut masjid, serta 3.000 pekerja lepas seperti sopir taksi konvensional, tukang becak, sopir angkot, pedagang starling, pengamen, pedagang keliling, tukang gali, bilal mayit atau penjaga makam, pemulung, kernet bus, sopir bajaj, juru parkir, penjaga rel kereta, manusia silver, kuli pasar, badut atau robot jalanan, pak ogah, dan tukang sampah. (*/jpnn)

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

TAGS   Ramadan  anak yatim  Santunan anak yatim  santunan yatim 
