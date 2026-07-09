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JPNN.com - Daerah

Seribu Lebih ASN Jawa Barat Terlibat Judol

Kamis, 09 Juli 2026 – 14:24 WIB
Seribu Lebih ASN Jawa Barat Terlibat Judol - JPNN.COM
ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan P3K PW. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar), Erwan Setiawan menyampaikan temuan mengejutkan soal lebih dari seribu Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar terlibat dalam judi online (judol).

Temuan ini berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPAT). Nilai transaksi judol telah mencapai di atas Rp10 miliar.

"Sakieu yeuh, numpuk (segini nih numpuk), banyak sekali di Jawa Barat, terutama di kota-kota besar ya, di Bekasi, Bandung, dan sekitarnya, banyak sekali yang terlihat judol," kata Erwan di Kota Bandung, Kamis (9/7).

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Ia melanjutkan, data itu diperoleh dari Kepala PPATK saat dilakukan kunjungan silaturahmi.

Erwan mengaku disodorkan oleh PPATK tentang kondisi ASN yang terlibat judol.

"Kang, hati-hati, Jawa Barat judolnya sudah sangat meresahkan, terutama di ASN. Saya di situ kaget, dan saya langsung diberikan bukti by name by address," ucapnya.

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Ia mengaku tidak akan menyebutkan satu persatu ASN yang terlibat judol karena alasan privasi. Jakun, pihaknya akan menyelesaikan secara internal di lingkungan ASN.

"Saya berharap kita segera menindaklanjutinya, para inspektorat di kota kabupaten untuk segera memanggil para ASN yang terlibat judol tersebut, memberikan sanksi ya sesuai dengan aturan yang berlaku," ucapnya.

Wagub Jabar Erwan Setiawan mengungkapkan sebanyak seribuan ASN di Jawa Barat terlibat judi online. Nominalnya mencapai ratusan juta rupiah.

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TAGS   judol  ASN  Kasus  Jabar 
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