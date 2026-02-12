Serikat Pekerja Deklarasikan Pembentukan Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia

jpnn.com - Sejumlah organisasi pekerja sektor kepelabuhan mendeklarasikan pembentukan Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia (DBPI) di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (12/2/2025).

Deklarasi bertajuk "Pelabuhan Rumah Kita, Mari Jaga Bersama" itu diselenggarakan oleh Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) Bersatu, SPTPS dan sejumlah organisasi lainnya.

Ketua Harian FSP BUMN Bersatu Djusman H Umar mengatakan deklarasi itu bertujuan untuk menjadikan pelabuhan bukan sekadar tempat bekerja, tetapi merupakan rumah besar bagi jutaan pekerja maritim yang menjaga pintu gerbang utama aktivitas ekonomi Indonesia.

Dia mengatakan sebagai rumah bersama, pelabuhan harus dijaga melalui sinergi, kedisiplinan, dan komitmen seluruh elemen pekerja pelabuhan di seluruh Indonesia.

"Pembentukan Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia ini sejalan dengan prinsip-prinsip Asta Cita yang menuju transformasi SDM, penguatan ekonomi, dan modernisasi infrastruktur," kata Djusman dalam kegiatan yang dihadiri Ketua Umum SPPI Bersatu Dodi Nurdiana hingga Ketum FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono.

Djusman menjelaskan bahwa DPBI akan menyelaraskan kerja-kerja organisasi dengan prinsip-prinsip Asta Cita melalui peningkatan kompetensi buruh, modernisasi operasional pelabuhan, dan peningkatan standar keselamatan serta profesionalisme kerja.

Dalam konteks itu, katanya, buruh pelabuhan memegang peran strategis sebagai backbone logistik nasional, yang menentukan kelancaran arus barang, stabilitas konektivitas antardaerah, serta keberlanjutan rantai pasok nasional.

"Pelabuhan yang aman, ekonomis, efisien, dan produktif hanya dapat terwujud bila seluruh stakeholder pelabuhan saling menjaga dan memperkuat satu sama lain," ucapnya.