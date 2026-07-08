Sering Dicap Rawan Kriminal, Medan Deli Kini Dijaga 200 CCTV Lewat Program 'Mata Deli'

jpnn.com, MEDAN - Pemerintah Kota Medan resmi memasang 200 unit kamera pengawas (CCTV) di tingkat lingkungan melalui program Monitoring Aman Terpadu Medan Deli (Mata Deli).

Langkah ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah daerah untuk memperkuat sistem keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat paling bawah.

Camat Medan Deli Aidiel Putra Pratama di Medan, Selasa, mengatakan, pemasangan CCTV merupakan program Monitoring Aman Terpadu Medan Deli (Mata Deli) yang digagas bersama dengan pemangku kebijakan terkait.

"Mata Deli merupakan program pemasangan CCTV hasil gotong royong berbagai pemangku kebijakan terkait di Kecamatan Medan Deli," ujarnya.

Ia mengatakan, program tersebut merupakan bentuk kolaborasi pemerintah dan elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan aman dan nyaman di lingkungan tersebut.

Kamera pengawas dipasang di rumah-rumah warga dengan memanfaatkan jaringan internet milik masyarakat yang nantinya seluruh operasionalnya dilakukan secara swadaya tanpa menggunakan anggaran pemerintah kota.

"Sebanyak 200 CCTV telah dipasang di lokasi-lokasi yang belum terjangkau pos keamanan lingkungan," kata dia.

Ia berharap program pemasangan kamera pengawas di setiap lingkungan itu dapat memberi kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat serta menekan tindak kriminalitas.