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JPNN.com - Daerah

Sering Dimarahi Orang Tua, Anak di Bandung Bakar Motor, 3 Rumah Hangus

Rabu, 05 Agustus 2026 – 08:05 WIB
Sering Dimarahi Orang Tua, Anak di Bandung Bakar Motor, 3 Rumah Hangus - JPNN.COM
Tampang pelaku pembakaran sepeda motor yang merembet ke tiga rumah bedeng di Jalan Cirangrang Dalam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

jpnn.com - KOTA BANDUNG - Tiga rumah yang berada di Jalan Cirangrang Dalam, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, terbakar pada Selasa (4/8).

Kebakaran itu dipicu seorang pria berinisial AR (22 tahun) yang sengaja membakar motor di rumahnya sendiri.

"Telah terjadi kebakaran tiga buah rumah bedeng. Dari hasil penyelidikan di lapangan, diduga ada unsur kesengajaan oleh pelaku," kata Kapolsek Babakan Ciparay Kompol Kurniawan di Mapolsek Babakan Ciparay, Selasa (4/8) malam.

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Kurniawan menyebut pelaku melakukan aksinya tersebut karena kesal kerap dimarahi ibunya dan merasa ditelantarkan oleh orang tuanya. Pelaku juga dikenal bersifat temperamental.

"Motifnya merasa kesal karena dibiarkan (ditelantarkan) oleh keluarga ataupun orang tuanya sehingga melakukan perbuatan tersebut," ujarnya.

"Ada masalah keluarga juga, ada keinginan yang tidak dipenuhi," imbuhnya.

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Dalam kejadian itu, ayah dari pelaku berinisial M mengalami luka bakar pada bagian tangannya dan sudah dirawat di rumah sakit.

Adapun kerugian materi yang ditimbulkan dari peristiwa itu belum dapat ditaksir.

Polisi mengamankan seorang pemuda yang menjadi pemicu terjadinya kebakaran tiga rumah di Jalan Cirangrang Dalam, Kota Bandung.

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TAGS   Bandung  Polsek Babakan Ciparay  kebakaran di bandung  anak bakar motor  anak  kebakaran 
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