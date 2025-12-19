Sering Tanpa Gejala, Generasi Muda Perlu Waspadai Bahaya Kolesterol

jpnn.com - JAKARTA - Survei online bertajuk Consumer Behaviour in Online Food Delivery yang dirilis Jakpat pada April 2025 menunjukkan bahwa menu makan siang favorit anak muda didominasi oleh makanan cepat saji, mie, dan menu nasi padang.

Tren pilihan makanan tinggi lemak ini membuat kesadaran menjaga kadar kolesterol sejak dini semakin penting.

Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa risiko kolesterol sudah muncul sejak usia 20 hingga 30 tahun dan terus meningkat memasuki usia 40 tahun.

Baca Juga: Makanan Cepat Saji dan Penggunaan Gadget Berlebihan Ternyata Bisa Memicu Diabetes

Sebanyak 7,8 persen pada usia 25–34 tahun tercatat memiliki kolesterol tinggi, disusul 11,1 persen pada usia 35–44 tahun.

"Fakta ini menegaskan bahwa kolestrol bukan hanya masalah usia lanjut, tetapi juga risiko nyata bagi generasi muda yang aktif dan gemar mencoba berbagai kuliner," kata Health Communicator Kalbe Nutritionals, dr. Laurencia Ardi, Jumat (19/12).

Di balik gaya hidup aktif dan tubuh yang terasa baik-baik saja, kolesterol tinggi dapat muncul tanpa gejala apa pun, tak heran jika kondisi ini kerap disebut silent killer.

Baca Juga: Turunkan Kadar Kolesterol dengan Mengonsumsi 4 Jus Buah Ini

Kadar kolesterol bisa meningkat akibat konsumsi lemak jenuh berlebihan, misalnya dari makanan bersantan, gorengan, hingga berbagai comfort food.

"Kolesterol tinggi sering kali tidak menimbulkan gejala di awal. Karena itu, penting untuk mulai memperhatikan pola konsumsi sejak dini, juga mengombinasikan aktivitas fisik, pilihan makanan yang lebih seimbang, serta memerhatikan ritme makan untuk mengurangi kolesterol dari makanan,” jelasnya.