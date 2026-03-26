Seringai Kembali, Hantaman Dimulai Lewat Sejati - Senarai Feses

jpnn.com, JAKARTA - Band rock oktan tinggi, Seringai akhirnya kembali dari masa istirahat. Bukan dengan setengah tenaga, tetapi dengan dua video musik sekaligus, Sejati - Senarai Feses.

Satu hantaman audio-visual berdurasi enam menit yang jadi penanda fase baru paling brutal dalam sejarah perjalanan Seringai.

Sejati - Senarai Feses merupakan karya pertama sejak Seringai memasuki masa hiatus pascawafatnya co-founder, gitaris, dan arsitek utama riff Seringai, Ricky Siahaan, di Tokyo, Jepang pada 19 April 2025. Kehilangan itu nyata, tetapi Seringai tidak runtuh, kini makin mengeras.

Terakhir kali Seringai merilis video musik adalah Ishtarkult dalam format animasi pada 4 Februari 2021. Kini, Seringai kembali bukan sekadar merilis karya, tetapi untuk menegaskan eksistensi: lebih tajam, lebih gelap, dan lebih solid dari sebelumnya.

Dua video musik Sejati - Senarai Feses sekaligus memperkenalkan dua single pembuka yang ikut diciptakan mendiang Ricky Siahaan untuk album penuh keempat Seringai, IV: Anastasis, sebuah kelahiran kembali setelah hampir delapan tahun sejak Seperti Api.

Gitaris tamu asal Bandung, Angga Kusuma (Billfold, Collapse, eks-Taring) mengisi keseluruhan track gitar dalam album terbaru. Jika album-album sebelumnya merupakan ledakan, maka IV: Anastasis adalah total armageddon.

Untuk pertama kalinya, publik akan menyaksikan formasi live terbaru Seringai sebagai lima unit tempur. Selain vokalis Arian 13, drummer Edy ‘Khemod’ Susanto, dan basis Sammy Bramantyo, line-up Seringai terkini juga diperkuat dua gitaris tamu sekaligus: Angga Kusuma (Billfold, Collapse, eks-Taring) dan Darma Respati (Negatifa). Dua amunisi baru, dua lapis distorsi, satu tujuan: menghantam lebih keras.

Video musik Sejati - Senarai Feses disutradarai oleh Edy Susanto dan Rifqi Fadhlurrahman dari rumah produksi

Angin Segar, dengan proses shooting yang berlangsung di Gedung Putih Studio, Tangerang Selatan pada 2 Maret 2026, sebuah ruang yang diubah menjadi medan tempur visual.