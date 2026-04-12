Seringai Makin Emosional dalam IV: Anastasis

jpnn.com, JAKARTA - Band heavy metal, Seringai bersiap merilis album terbaru yang bertitel IV: Anastasis. Album penuh keempat tersebut rencananya dilepas pada 16 April 2026 dalam format digital, lalu versi fisik meluncur 23 April 2026.

Seringai yang kini beranggotakan Arian 13 (vokal), Sammy Bramantyo (bas), dan Edy Khemod (drum), menyuguhkan 12 lagu dalam IV: Anastasis. Album tersebut memadukan metal, rock, hingga hardcore dengan intens. Banyak eksplorasi dilakukan, tetap tajam, dan menghantam.

Dari segi lirik, Seringai makin emosional, membawa banyak amarah lewat album yang diproduseri Sammy Bramantyo itu. Tidak hanya soal pilu yang gelap dan reflektif, tetapi juga keadaan sosial politik saat ini.

"Ini (album) potret perasaan dan situasi di sekitar sekarang. Sepertinya tidak ada yang layak diselebrasikan sejak 2020," kata Edy Khemod saat sesi dengar IV: Anastasis di Palmerah, Jakarta Barat pada Rabu (9/4).

Perjalanan Seringai menyelesaikan IV: Anastasis punya banyak cerita. Ini karya pertama sejak Seringai memasuki masa hiatus setelah kepergian gitaris Ricky Siahaan yang meninggal di Tokyo, Jepang pada 19 April 2025. Ricky Siahaan wafat seusai menyelesaikan tur Taiwan dan Jepang bersama Seringai.

Materi album IV: Anastasis sebenarnya sudah mulai dipersiapkan Seringai sebelum tur Jepang. Sekitar 7 demo lagu bahkan telah dibuat.

Akan tetapi, semua rencana Seringai akhirnya berubah. Kepergian Ricky Siahaan membuat Seringai memutuskan untuk istirahat. Hingga akhirnya Serigala Militia (sebutan penggemar Seringai) dikejutkan ketika Seringai muncul mengumumkan judul album pada Maret 2026 lalu.

Tidak berhenti di situ, Seringai juga kemudian meluncurkan dua video musik sekaligus, Sejati | Senarai Feses pada 26 Maret 2026. Dua lagu tersebut menandai kebangkitan Seringai yang disambut hangat pencinta musik keras.