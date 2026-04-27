Serius Garap Mobil Listrik, Xiaomi Dirikan R&D dan Gaet Insinyur BMW

Senin, 27 April 2026 – 09:12 WIB

jpnn.com - Xiaomi mengumumkan telah membuka fasilitas pusat penelitian pengembangan (R&D) baru di Munich, Jerman.

Pembukaan fasilitas itu sebagai bentuk keseriusan perusahaan dalam menggarap pasar mobil listrik di Eropa mulai 2027.

Dilaporkan Carnewschina pada Minggu (26/4) waktu setempat, pusat R&D tersebut memiliki sekitar 50 staf.

Selain itu, Fasilitas tersebut akan dipimpin oleh Rudolf Dittrich, yang sebelumnya bekerja pada proyek mobil balap BMW M4 GT3.

Adapun veteran BMW lainnya, Claus-Dieter Groll memimpin bidang dinamika kendaraan.

Diketahui, Groll telah mengerjakan beberapa model BMW, termasuk Seri 3, Seri 4, Z4, X5, X6, dan X7.

Sejumlah insinyur yang sebelumnya bekerja di BMW, Porsche, Mercedes-Benz hingga Lamborghini juga dilaporkan bergabung dalam tim tersebut.

Fokusnya akan pada kendaraan berperforma tinggi, desain premium, dinamika kendaraan, dan teknologi otomotif canggih.