Serius, John Herdman Memboyong Keluarganya ke Indonesia

Selasa, 13 Januari 2026 – 15:00 WIB

jpnn.com - JAKARTA - John Herdman mencoba menunjukkan keseriusannya menjadi Pelatih Timnas Indonesia.

Pria kelahiran 19 Juli 1975 itu mengajak istri dan kedua anaknya untuk tinggal di Indonesia.

Mantan juru taktik Toronto FC itu pengin mendalami budaya lokal.

Dia berharap keluarganya pun memahami keragaman di Indonesia.

"Saya harus mendalami budaya yang ada di negara ini. Untuk itu saya mengajak istri dan anak-anak saya," katanya.

"Saya ingin memberikan mereka pengalaman dan memahami apa arti ini sebenarnya,” imbuh pria asal Consett, Inggris tersebut.

John Herdman sebelumnya juga mengajak keluarganya saat menjadi pelatih tim putri Selandia Baru dan skuad putra Kanada.

Pendekatan budaya tersebut berjalan dengan baik. Tim Putri Selandia Baru tembus putaran final Piala Dunia 2007 dan Olimpiade Beijing 2008.