Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Serius, John Herdman Memboyong Keluarganya ke Indonesia

Selasa, 13 Januari 2026 – 15:00 WIB
Serius, John Herdman Memboyong Keluarganya ke Indonesia - JPNN.COM
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman bersama keluarga di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (13/1). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - John Herdman mencoba menunjukkan keseriusannya menjadi Pelatih Timnas Indonesia.

Pria kelahiran 19 Juli 1975 itu mengajak istri dan kedua anaknya untuk tinggal di Indonesia.

Mantan juru taktik Toronto FC itu pengin mendalami budaya lokal.

Baca Juga:

Dia berharap keluarganya pun memahami keragaman di Indonesia.

"Saya harus mendalami budaya yang ada di negara ini. Untuk itu saya mengajak istri dan anak-anak saya," katanya.

"Saya ingin memberikan mereka pengalaman dan memahami apa arti ini sebenarnya,” imbuh pria asal Consett, Inggris tersebut.

Baca Juga:

John Herdman sebelumnya juga mengajak keluarganya saat menjadi pelatih tim putri Selandia Baru dan skuad putra Kanada.

Pendekatan budaya tersebut berjalan dengan baik. Tim Putri Selandia Baru tembus putaran final Piala Dunia 2007 dan Olimpiade Beijing 2008.

John Herdman sebelumnya juga mengajak keluarganya saat bekerja di Selandia Baru dan Kanada.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp