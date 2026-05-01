Seriusi Pasar Asia Tenggara, NICE PIK2 Gandeng MITEC Malaysia

jpnn.com, TANGERANG - Nusantara International Convention Exhibition (NICE) Indonesia di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) mulai melebarkan sayapnya ke pasar mancanegara. Venue untuk meeting, incentives, conference, dan exhibition (MICE) terbesar di Indonesia itu menjalin kemitraan strategis dengan Malaysia International Trade and Exhibition Centre atau MITEC.

Kerja sama tersebut diumumkan dalam ajang Thailand MICE Exchange atau TMX 2026 di Bangkok, Thailand, Kamis (30/4). Kemitraan itu menjadi momentum penting bagi NICE untuk memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan pameran dan business events Asia Tenggara.

Managing Director NICE Ryan Adrian menyatakan kerja sama dengan MITEC tersebut membuka akses yang lebih luas bagi industri MICE nasional. Menurut dia, kolaborasi tersebut tidak hanya mempertemukan dua pengelola venue besar, tetapi juga membuka peluang bagi penyelenggara event, exhibitor, pelaku usaha, hingga investor.

“Melalui kemitraan ini, kami dapat membuka peluang baru untuk pameran dagang, memperdalam kolaborasi industri, serta menciptakan nilai lebih besar bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Ryan.

NICE sebagai venue MICE terbesar di Adian Tenggar berada di kawasan PIK2. NICE memiliki luas lebih dari 130.000 meter persegi yang mencakup 11 exhibition hall, convention hall, atrium, dan area outdoor.

Kapasitas tersebut membuat NICE memiliki modal besar untuk masuk dalam persaingan business events regional. Melalui kerja sama dengan MITEC, NICE memiliki akses untuk memperkuat pertukaran informasi pasar, memetakan peluang bisnis baru, dan mengembangkan pameran dagang bersama.

Menurut Chief Executive Officer MITEC Mala Dorasamy, pusat pameran saat ini tidak cukup hanya menjadi tempat penyelenggaraan acara. Menurut dia, venue harus mampu menjadi platform yang menghubungkan perdagangan, kolaborasi industri, dan dampak ekonomi lintas negara.

“Kami tidak hanya menjadi venue, tetapi juga platform yang mendorong perdagangan, memperkuat kolaborasi, dan menciptakan dampak ekonomi lintas negara,” ujar Mala.