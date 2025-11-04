Sertifikasi Online Dorong Pemerataan Kualitas Amil Zakat di Indonesia

Selasa, 04 November 2025 – 23:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BAZNAS resmi menghadirkan program Sertifikasi Jarak Jauh (SJJ) atau sertifikasi online bagi para amil zakat di seluruh Indonesia.

Inovasi ini dihadirkan untuk memperluas jangkauan sertifikasi sekaligus mendorong pemerataan kualitas dan profesionalisme amil di berbagai daerah.

Kebijakan ini disampaikan dalam acara Pengajian Selasa Pagi bertema “Optimalisasi Perjuangan Amil dengan Sertifikasi Online” yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube BAZNAS TV, Selasa (4/11).

Pimpinan BAZNAS Bidang Transformasi Digital Nasional, Nadratuzzaman Hosen menyambut baik kebijakan baru Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang memberikan izin LSP BAZNAS untuk menyelenggarakan sertifikasi daring.

Dia menilai langkah ini menjadi solusi efisien yang mengurangi kendala biaya dan jarak bagi amil di daerah terpencil.

“Sertifikasi online memungkinkan amil mengikuti uji kompetensi tanpa hadir fisik, dengan pengawasan sesuai standar BNSP sehingga kualitas tetap terjaga,” ujarnya.

Dia menambahkan, sertifikasi online diharapkan menjadi lompatan penting dalam mewujudkan profesionalisme amil di Indonesia.

Menurutnya, pengakuan kompetensi amil tidak hanya penting secara administratif, tetapi juga menjadi bentuk legitimasi moral dan spiritual.