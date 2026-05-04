Sertifikat Mualaf Dicabut, Richard Lee Merespons Begini

jpnn.com, JAKARTA - Dokter kecantikan Richard Lee, akhirnya angkat bicara terkait polemik pencabutan sertifikat mualaf yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial.

Melalui unggahan di akun Instagram yang dikelola timnya, Richard Lee menyampaikan sikapnya atas keputusan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan melalui admin sebagai bentuk respons terhadap berbagai spekulasi yang berkembang di publik.

Baca Juga: Ternyata Ini Penyebab Sertifikat Mualaf Richard Lee Dicabut

“Kami menghargai setiap proses dan keputusan yang ada. Bagi kami, keyakinan adalah perjalanan pribadi antara manusia dan Tuhan, bukan sekadar label atau dokumen,” tulis akun Richard Lee, di Instagram, seperti dikutip pada Senin (4/5).

Dalam unggahan itu, pihak Richard juga menegaskan bahwa ia tetap menjalani kehidupan dengan nilai-nilai positif.

“dr. Richard tetap fokus menjalani hidup dengan nilai yang baik, berbuat yang terbaik untuk orang lain, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik,” lanjut pernyataan tersebut.

Timnya juga menyampaikan apresiasi kepada publik yang memberikan dukungan secara bijak.

“Terima kasih untuk semua yang tetap mendukung dengan bijak,” tulisnya.