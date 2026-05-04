Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Sertifikat Mualaf Dicabut, Richard Lee Merespons Begini

Senin, 04 Mei 2026 – 12:03 WIB
Sertifikat Mualaf Dicabut, Richard Lee Merespons Begini - JPNN.COM
Dokter Richard Lee. Foto: Firda Junita/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Dokter kecantikan Richard Lee, akhirnya angkat bicara terkait polemik pencabutan sertifikat mualaf yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial.

Melalui unggahan di akun Instagram yang dikelola timnya, Richard Lee menyampaikan sikapnya atas keputusan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan melalui admin sebagai bentuk respons terhadap berbagai spekulasi yang berkembang di publik.

Baca Juga:

“Kami menghargai setiap proses dan keputusan yang ada. Bagi kami, keyakinan adalah perjalanan pribadi antara manusia dan Tuhan, bukan sekadar label atau dokumen,” tulis akun Richard Lee, di Instagram, seperti dikutip pada Senin (4/5).

Dalam unggahan itu, pihak Richard juga menegaskan bahwa ia tetap menjalani kehidupan dengan nilai-nilai positif.

“dr. Richard tetap fokus menjalani hidup dengan nilai yang baik, berbuat yang terbaik untuk orang lain, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik,” lanjut pernyataan tersebut.

Baca Juga:

Timnya juga menyampaikan apresiasi kepada publik yang memberikan dukungan secara bijak.

“Terima kasih untuk semua yang tetap mendukung dengan bijak,” tulisnya.

Richard Lee tanggapi pencabutan sertifikat mualaf, sebut keyakinan urusan pribadi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Richard Lee  Dokter Kecantikan  sertifikat mualaf  sertifikat mualaf Richard Lee  mualaf 
BERITA RICHARD LEE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp