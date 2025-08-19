Sertijab di Mabes Polri, Kabareskrim Hingga Kapolda Metro Resmi Berganti

Selasa, 19 Agustus 2025 – 15:37 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melantik dan melakukan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat tinggi Polri, Selasa (19/8).

Mutasi jabatan ini bertujuan untuk penyegaran organisasi sekaligus optimalisasi kinerja Polri dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Dalam upacara yang berlangsung di Mabes Polri, Komjen Wahyu Widada, resmi dilantik menjadi Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.

Selain itu, Irjen Adi Deriyan Jayamarta juga dilantik sebagai Kapolda Sulawesi Barat.

Sementara itu, sejumlah pejabat tinggi Polri melaksanakan serah terima jabatan. Komjen Wahyu Widada yang sebelumnya menjabat Kabareskrim, kini digantikan oleh Komjen Syahardiantono yang sebelumnya menjabat Kabaintelkam Polri.

Posisi Kabaintelkam kemudian dipercayakan kepada Komjen Akhmad Wiyagus yang sebelumnya menjabat Astamaops Kapolri.

Jabatan Astamaops Kapolri kini ditempati oleh Komjen Mohammad Fadil Imran yang sebelumnya menjabat Kabaharkam Polri.

Untuk posisi Kabaharkam Polri diisi oleh Irjen Karyoto yang sebelumnya Kapolda Metro Jaya.