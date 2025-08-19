Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Sertijab di Mabes Polri, Kabareskrim Hingga Kapolda Metro Resmi Berganti

Selasa, 19 Agustus 2025 – 15:37 WIB
Sertijab di Mabes Polri, Kabareskrim Hingga Kapolda Metro Resmi Berganti - JPNN.COM
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin sertijab di Mabes Polri. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melantik dan melakukan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat tinggi Polri, Selasa (19/8).

Mutasi jabatan ini bertujuan untuk penyegaran organisasi sekaligus optimalisasi kinerja Polri dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Dalam upacara yang berlangsung di Mabes Polri, Komjen Wahyu Widada, resmi dilantik menjadi Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.

Baca Juga:

Selain itu, Irjen Adi Deriyan Jayamarta juga dilantik sebagai Kapolda Sulawesi Barat.

Sementara itu, sejumlah pejabat tinggi Polri melaksanakan serah terima jabatan. Komjen Wahyu Widada yang sebelumnya menjabat Kabareskrim, kini digantikan oleh Komjen Syahardiantono yang sebelumnya menjabat Kabaintelkam Polri.

Posisi Kabaintelkam kemudian dipercayakan kepada Komjen Akhmad Wiyagus yang sebelumnya menjabat Astamaops Kapolri.

Baca Juga:

Jabatan Astamaops Kapolri kini ditempati oleh Komjen Mohammad Fadil Imran yang sebelumnya menjabat Kabaharkam Polri.

Untuk posisi Kabaharkam Polri diisi oleh Irjen Karyoto yang sebelumnya Kapolda Metro Jaya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin sertijab di Mabes Polri dan melantik sejumlah pejabat tinggi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kapolri  Sertijab  Kabareskrim  Kapolda Metro Jaya 
BERITA KAPOLRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp