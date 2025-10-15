Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Seru! Bayar Padel Pakai QRIS BRImo dapat Cashback Rp100 Ribu

Rabu, 15 Oktober 2025 – 07:54 WIB
BRI kembali memanjakan nasabah dengan menghadirkan promo spesial bagi pecinta olahraga padel. Foto: dok BRI

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali memanjakan nasabah dengan menghadirkan promo spesial bagi pecinta olahraga padel. 

Melalui program Promo Spesial Omni Padel, nasabah berkesempatan mendapatkan cashback Rp 100.000,- setiap melakukan pembayaran sewa lapangan menggunakan QRIS BRImo.

Promo yang berlangsung pada 1–31 Oktober 2025 ini dapat dinikmati setiap hari di sejumlah partner merchant BRI yang tersebar di Jakarta, BSD, Bandung dan Bali. 

Melalui program ini, nasabah dapat berolahraga sambil memperoleh manfaat ekstra dari setiap transaksi. Kehadiran BRImo juga makin memudahkan nasabah dalam bertransaksi secara cashless dengan cepat, aman, dan praktis.

Direktur Network dan Retail Funding BRI Aquarius Rudianto menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan engagement dengan masyarakat, termasuk melalui aktivitas olahraga dalam mendukung pola hidup sehat. 

Dia menilai padel sebagai olahraga yang mampu menjembatani kolaborasi lintas komunitas serta membangun koneksi sosial yang kuat.

“Kami melihat pertumbuhan olahraga padel sebagai peluang bagi BRI untuk lebih dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda. Melalui BRImo, kami tidak hanya hadir sebagai super apps keuangan, tetapi juga sebagai platform lifestyle yang relevan dengan aktivitas sehari-hari. Dengan cara ini, BRI ingin memudahkan transaksi digital sekaligus membangun loyalitas nasabah,” ungkap Aquarius.

Selain melalui promo transaksi, komitmen BRI dalam mendukung perkembangan olahraga padel pun diwujudkan melalui penyelenggaraan BRImo SIP Padel Series 2025. 

