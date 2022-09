Seru dan Berpotensi Penalti, Ini Link Live Streaming Timnas U-20 Indonesia vs Vietnam

jpnn.com - Link live streaming Timnas U-20 Indonesia vs Vietnam di Grup F Kualifikasi Piala AFC U-20 2023 sudah tersaji.

Laga ini bakal berjalan seru karena menjadi pertandingan penentuan juara Grup F.

Pertandingan ini rencananya bakal kick-off pada pukul 20.00 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo, Benowo, Surabaya, Minggu (18/9/2022) malam nanti.

Ini Link live streaming Timnas U-20 Indonesia vs Vietnam: https://www.vidio.com/live/9801-afc-u-20-asian-cup-qualification-2023 .

Saat ini, Indonesia dan Vietnam sama-sama mengoleksi enam poin. Kedua tim juga punya jumlah selisih gol dan agresivitas yang sama.

Namun, yang membedakan hanyalah soal poin fairplay karena pemain Indonesia baru mengoleksi dua kartu kuning, sementara Vietnam sudah mendapatkan tiga kartu kuning.

Dalam laga kali ini, kedua tim harus saling mengalahkan jika ingin lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U-20 2023 di Uzbekistan . Sebab, jika laga berakhir imbang maka penentuan pemenang akan dilanjutkan lewat adu penalti.

Pertandingan antara Indonesia vs Vietnam sangat sayang jika dilewatkan. Yuk, nonton serunya duel Timnas U-20 Indonesia vs Vietnam secara langsung di Indosiar atau via live streaming pada tautan di atas. (dkk/jpnn)