Seruan PGRI untuk Seluruh Guru, Pendidik, dan Tendik, Jaga Kondusivitas Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) memberikan dukungan moral, empati dan solidaritas sebagai sesama anak bangsa terhadap penyampaikan aspirasi mahasiswa serta seluruh elemen masyarakat yang berjuang untuk masa depan bangsa yang lebih baik.

PB PGRI juga menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya almarhum Affan Kurniawan, dan beberapa korban lainnya dalam peristiwa yang seharusnya bersama-sama kita cegah.

"Kami mengajak seluruh anggota PGRI, seluruh guru, pendidik dan tenaga kependidikan bahwa penyampaian aspirasi dilakukan secara konstruktif dan menolak segala bentuk tindakan kekerasan dan anarkistis." kata Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi dalam pernyataan sikap PB PGRI, Selasa (2/9).

PGRI mengajak seluruh guru, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk terus menjaga persatuan, kesatuan, perdamaian, dan kondusivitas bangsa. Perjuangan akan lebih kuat apabila solidaritas ini dibangun dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, dan saling menghormati.

Unifah melanjutkan, PGRI menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat atas perhatianya pada dunia pendidikan, kualitas, perlindungan, dan kesejahteraan guru baik guru negeri maupun swasta, guru ASN maupun honorer.

"Semoga pemerintah senantiasa memprioritaskan akses dan kualitas pendidikan melalui pemanfaatan 20% anggaran pendidikan hanya untuk pendidikan termasuk mendorong penghargaaan sertifikasi guru dalam batang tubuh RUU Sisdiknas yang saat ini tengah dibahas di Parlemen," tutur Unifah

PGRI mengajak seluruh anggota, guru, pendidik dan tenaga kependidikan untuk tetap fokus melaksanakan tugas mulia mengajar dan mendidik serta melayani anak didik dengan penuh asah, asih, dan asuh, serta menghormati pmenyampaikan

Pengurus Besar PGRI mengimbau para guru, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk aktif membuat narasi dan konten yang positif di media sosial menguatkan persatuan, menyerukan kedamaian, dan mendukung upaya pemerintah dan semua pihak dalam menjaga ketenangan masyarakat.