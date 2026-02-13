Seruni Turun Tangan Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Tapanuli Selatan

jpnn.com, JAKARTA - Solidaritas Perempuan Untuk Indonesia (Seruni) Kabinet Merah Putih menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana alam di Kabupaten Tapanuli SelatanTapanuli Selatan, Kamis (12/2).

Bantuan ini digelar serentak di wilayah terdampak bencana lainnya, yaitu di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Rombongan Seruni dipimpin oleh Anggota Seruni Bidang V, Rustini Muhaimin Iskandar, yang secara langsung menyerahkan bantuan kepada warga terdampak.

Dalam kesempatan tersebut, Rustini menyampaikan pesan dari Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia, Ibu Selvi Ananda.

“Kami ingin sampaikan salam cinta dan hormat dari pembina SERUNI Ibu Selvi Ananda, yang tidak bisa hadir. Ibu Pembina menyampaikan rasa duka yang mendalam serta doa tulus bagi seluruh masyarakat Tapanuli Selatan yang terdampak bencana,” kata Rustini dikutip JPNN.com, Jumat (13/2).

Dia menegaskan kehadiran Seruni merupakan wujud nyata kepedulian dan komitmen untuk mendampingi masyarakat di masa sulit.

“Kehadiran kami di sini adalah bentuk ikhtiar dan kepedulian. Negara hadir bersama masyarakat, tidak hanya dalam masa senang, tetapi juga di saat-saat sulit seperti yang sedang kita alami. Kami yakin bahwa pertolongan Allah akan selalu datang seiring dengan usaha dan kebersamaan kita,” tambahnya.

Sebagai bagian dari Seruni Bidang V, pihaknya berupaya untuk turut mendampingi proses pemulihan pascabencana, khususnya bagi perempuan, anak-anak, lansia, serta kelompok rentan lainnya.