Serunya Kompetisi Hybrid di PIK2: Basket, Bowling hingga Mobile Legends

Minggu, 22 Maret 2026 – 11:43 WIB
Entertainment District Cup 2026 menghadirkan konsep kompetisi hybrid yang memadukan aktivitas fisik dan digital dalam satu rangkaian acara yang berlangsung pada 13–25 April 2026 di PIK2.

jpnn.com, JAKARTA - Entertainment District Cup 2026 menghadirkan konsep kompetisi hybrid yang memadukan aktivitas fisik dan digital dalam satu rangkaian acara.

Digelar pada 13–25 April 2026 di PIK2, event ini menjadi magnet bagi generasi muda yang aktif dan adaptif.

Pada fase awal, 13–16 April, peserta disuguhi kompetisi berbasis kreativitas dan performa seperti Art Competition, Modern Dance, Traditional Dance, serta Kart.inc Competition.

Sementara itu, pada 20–23 April 2026, suasana berubah menjadi lebih kompetitif dengan hadirnya Basket 3 on 3 yang mengandalkan kerja sama tim dan strategi.

Bowl.inc Competition menawarkan ketepatan dan konsistensi, sedangkan Fish.inc Competition menghadirkan pengalaman unik di sektor rekreasi.

Di ranah digital, turnamen MLBB menjadi salah satu daya tarik utama. Game ini telah menjadi fenomena di kalangan anak muda Indonesia.

Selain itu, Pokémon Trading Card Game juga hadir sebagai kompetisi strategi berbasis kartu yang mengasah logika dan perencanaan.

Dengan total hadiah Rp 150 juta, ajang ini tidak sekadar kompetisi, tetapi juga refleksi gaya hidup generasi masa kini yang mampu menyeimbangkan aktivitas fisik dan digital.

TAGS   PIK2  Kompetisi  bowling  mobile legends 
