JPNN.com - Otomotif - Mobil

Servis Mobil dalam Waktu Lama, Hyundai Siapkan Ratusan Unit Kendaraan Pengganti

Kamis, 16 April 2026 – 16:11 WIB
PT Hyundai Motors Indonesia terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas layanan purnajual melalui peluncuran program Premium Courtesy Car.

jpnn.com, JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas layanan purnajual melalui peluncuran program Premium Courtesy Car.

Melalui program tersebut, Hyundai menghadirkan mobil pengganti yang dirancang untuk memastikan pelanggan tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman selama kendaraan mereka menjalani proses servis di bengkel resmi.

Dalam mendukung kenyamanan pelanggan, pabrikan mobil asal Korea Selatan itu menyediakan 250 unit mobil pengganti yang tersebar di semua jaringan resmi.

Hyundai juga menyediakan mobil listrik Ioniq, tetapi sesuai dengan ketersediaan di masing-masing dealer.

“Kami tidak hanya menghadirkan kenyamanan praktis, tetapi juga membuka kesempatan bagi lebih banyak pelanggan untuk merasakan pengalaman mengendarai mobil listrik. Hal ini mencerminkan komitmen kami sebagai brand yang berfokus pada pelanggan sekaligus terus meningkatkan kualitas layanan aftersales di Indonesia,” ujar Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer, Hyundai Motors Indonesia saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (16/4).

Layanan ini juga merupakan bagian dari implementasi komitmen global Hyundai dalam meningkatkan kualitas layanan purnajual.

Di Indonesia, Hyundai menghadirkan layanan courtesy car dengan dukungan ketersediaan kendaraan premium dalam jumlah besar di jaringan dealer guna memastikan kenyamanan pelanggan tetap terjaga.

“Kami memastikan pelanggan dapat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar, bahkan saat kendaraan mereka membutuhkan waktu servis yang lebih lama,” ungkap Kenny Lee, President Director Hyundai Motors Indonesia.

