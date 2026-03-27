Sesaat Lagi Era Baru Timnas Indonesia di Bawah John Herdman Tampil, Ada Hujan Gol?

Jumat, 27 Maret 2026 – 19:53 WIB

jpnn.com - Timnas Indonesia tampil dengan kekuatan penuh saat menghadapi Saint Kitts and Nevis pada FIFA Series 2026.

Berlaga di Stadion Gelora Bung Karno, Jumat (27/3/2026), pelatih, John Herdman langsung menurunkan pemain-pemain yang merumput di Eropa.

Dari barisan penjaga gawang, Maarten Paes yang dipercaya tampil ketimbang Emil Audero.

Posisi pemain belakang diisi oleh Kevin Diks, Jay Idzes Elkan Baggott, dan Rizky Ridho.

Untuk sektor gelandang, Herdman memberikan kepercayaan kepada Jordi Amat, Dony Tri Pamungkas serta Calvin Verdonk.

Adapun untuk striker, Ramadhan Sananta, Beckham Putra serta Ole Romeny bermain sejak awal guna menjebol jala gawang Saint Kitts and Nevis yang dikawal Julani Archibald.

Menarik ditunggu debut dari John Herdman bersama Timnas Indonesia pada ajang FIFA Series 2026.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga akbar tersebut bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Indosiar.(mcr16/jpnn)