Sesi Potret Makin Menggema, Enau Sukses Gelar Tur Jawa Barat

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Enau makin dikenal luas di kancah musik berkat kesuksesan lagu Sesi Potret.

Terbaru, perjalanan promosi lagu fenomenal Sesi Potret milik Enau bersama Langit Musik resmi berakhir dengan meninggalkan cerita yang hangat di 4 kota besar Jawa Barat: Cirebon, Tasikmalaya, Bandung, dan Sukabumi.

Tur yang dikemas dalam konsep ngamen intim ini berhasil mempertemukan Enau secara langsung dengan ribuan pendengar yang selama ini menjadikan Sesi Potret sebagai soundtrack berbagai kisah kehidupan.

Baca Juga: Enau Tutup Ngamen Sesi Potret 2026 Lewat Aksi 8 Jam di M Bloc Space

Rangkaian tour dimulai di Cirebon, di mana antusiasme warga terlihat sejak sore hari. Ratusan orang memadati lokasi dan antrean mengular hingga lebih dari 120 meter. Dalam suasana yang penuh emosi, para penonton larut dalam lirik-lirik Sesi Potret, berbagi kenangan, kerinduan, hingga air mata yang menjadi bagian dari pengalaman bersama.



Perjalanan kemudian berlanjut ke Tasikmalaya. Ribuan warga telah menantikan kedatangan Enau sejak siang hari. Selama 45 menit penampilannya, suasana hangat dan penuh kebersamaan tercipta di tengah para penonton. Ketika Sesi Potret dibawakan, ribuan suara ikut bernyanyi bersama, menjadikan momen tersebut sebagai salah satu titik paling berkesan sepanjang tour.

Memasuki kota ketiga, Bandung kembali menunjukkan besarnya kecintaan terhadap karya Enau. Ratusan pasang mata rela menunggu sejak siang demi menyaksikan penampilan langsung sang pelantun Sesi Potret.

Antusiasme yang tinggi membuat kapasitas venue tidak mampu menampung seluruh pengunjung yang ingin hadir. Bandung menjadi saksi bagaimana lagu ini terus tumbuh sebagai karya yang dekat dengan banyak orang dan mampu menyatukan berbagai cerita dalam satu ruang yang sama.

Tour kemudian ditutup secara manis di Sukabumi. Ratusan penonton telah memenuhi area acara sejak siang hari untuk menyambut kedatangan Enau. Penampilan pembuka dari Davida Musik dan B2D turut menambah kemeriahan acara sebelum akhirnya Enau membawa para penonton kembali larut dalam suasana khas Sesi Potret.