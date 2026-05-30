Sesi Serve & Social, Cara Metro Tennis Terminal Ajak Pemain Jajal Sepatu Terbaru

Sabtu, 30 Mei 2026 – 15:34 WIB
Sesi Serve & Social, Cara Metro Tennis Terminal Ajak Pemain Jajal Sepatu Terbaru
Dion Wiyoko dalam Serve & Social Metro Tennis Terminal. Foto: Tim Metro Tennis Terminal

jpnn.com, JAKARTA - Metro Tennis Terminal berkolaborasi dengan On Indonesia sukses menyelenggarakan Serve & Social, sebuah pengalaman tenis eksklusif sekaligus ajang memperkenalkan sepatu The Roger Pro 3.

Acara yang digelar pada 10 Mei 2026 di HQ Padel & Tennis, Pesanggrahan ini membawa konsep product experience yang lebih aktif.

Sebagai Exclusive Tennis Retailer untuk On Indonesia, Metro Tennis Terminal mengajak peserta tidak sekadar melihat produk, tetapi langsung menjajal performa The Roger Pro 3 melalui sesi latihan intens.

Sesi tersebut dipandu oleh pelatih profesional dari Aspire Academy yang berpengalaman di kancah internasional, termasuk mantan pemain ATP Top 600 sekaligus hitting partner Novak Djokovic.

Melalui metode ini, peserta dapat merasakan langsung performa sepatu dalam kondisi permainan nyata di lapangan.

CMO Metro Tennis Terminal, Michael Luhukay menyebut pendekatan ini bertujuan memberikan impresi yang lebih dalam mengenai keunggulan produk.

“The Roger Pro 3 tidak hanya ditampilkan sebagai produk, tetapi dirasakan langsung melalui movement, coaching, dan permainan di lapangan,” ujar Michael dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (30/5).

Michael menekankan pengalaman langsung menjadi kunci bagi Metro dalam membangun hubungan dengan pemain.

Metro Tennis Terminal berkolaborasi dengan On Indonesia sukses menggelar Serve & Social untuk memperkenalkan sepatu The Roger Pro 3.

Metro Tennis Terminal  sepatu baru  The Roger Pro 3  Metro Tennis Terminal x On Indonesia 

