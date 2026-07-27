Seskab Teddy Bertemu Pramono Anung Untuk Bahas Isu Strategis

jpnn.com, JAKARTA - Sekretariat Kabinet Teddy Indra Wijaya bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membahas sejumlah isu, termasuk penguatan sistem transportasi publik, pengembangan ruang terbuka hijau, dan percepatan berbagai proyek strategis kolaborasi pemerintah pusat dan DKI Jakarta.

Pertemuan antara Seskab Teddy Indra Wijaya dan Gubernur DKI Jakarta Pramono dilakukan Gedung Sekretariat Kabinet pada Senin pagi, diawali keduanya menyapa dan bertemu dengan seluruh pegawai Sekretariat Kabinet.

"Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah program strategis, di antaranya pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota, penanganan isu lingkungan dan peningkatan fasilitas umum, penguatan sistem transportasi publik melalui pembangunan MRT dan LRT yang dikerjakan secara kolaboratif oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Seskab.

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Tidak hanya itu, keduanya juga membahas persiapan sejumlah agenda peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto untuk berbagai proyeksi strategis nasional (PNS) yang berada di Jakarta.

Pertemuan itu menjadi momen istimewa mengingat Pramono Anung pernah menjabat Sekretaris Kabinet pada periode 2015–2024, sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Hal serupa juga disampaikan Pramono dalam unggahan resminya, yang menyebut kunjungan ke Sekretariat Kabinet mempertemukannya kembali dengan rekan-rekan yang pernah bekerja bersama selama hampir sembilan tahun saat mengemban amanah sebagai Sekretaris Kabinet pada 2015–2024.

"Senang bisa melepas rindu dan bersilaturahmi kembali," kata Pramono.

Dia juga menyampaikan bahwa dirinya bersama Seskab Teddy membahas soal pengembangan ruang terbuka hijau, penguatan transportasi publik melalui MRT dan LRT, revitalisasi kawasan, hingga percepatan berbagai proyek strategis yang dikerjakan bersama Pemerintah Pusat sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. (antara/jpnn)