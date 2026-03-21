Seskab Teddy Bilang Istana Terbuka Untuk Warga, Ada Makanan & Hiburan

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa Istana Kepresidenan Jakarta terbuka untuk umum pada Idulfitri, Sabtu (21/3).

"Di Istana, siang, kami menyiapkan halal bihalal, silaturahmi untuk seluruh warga masyarakat yang mau berkunjung," kata Teddy di Medan, Sumatera Utara, Jumat (20/3).

Teddy menuturkan kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada siang hingga sore hari dengan kapasitas sekitar 5.000 orang.

Masyarakat yang hadir, kata dia, akan dilayani secara bergantian.

Terdapat fasilitas tambahan berupa tenda di area luar untuk mengakomodasi pengunjung apabila kapasitas di dalam telah penuh.

Teddy mengatakan dalam kegiatan tersebut turut disiapkan berbagai sajian makanan, termasuk hidangan khas Lebaran seperti ketupat. Selain itu, disiapkan pula hiburan sederhana untuk anak-anak yang datang bersama keluarga.

"Terbuka untuk umum itu siang sampai sore hari. Seperti tahun lalu untuk rakyat, Istana dibuka untuk rakyat. Nanti disiapkan berbagai macam makanan dan hiburan sedikit untuk anak kecil," ujar Teddy.

"Masyarakat yang mungkin sama keluarga sekalian berkeliling, Idulfitri mau bawa satu keluarga ke sana, mau mampir ke Istana dipersilakan," imbuhnya.