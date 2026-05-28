JPNN.com - Nasional - Humaniora

Seskab Teddy Borong 35 Sapi Kurban dari Peternak Lokal Boyolali

Kamis, 28 Mei 2026 – 15:43 WIB
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Foto dokumentasi Setkab

jpnn.com, BOYOLALI - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membeli 35 ekor sapi berukuran besar dari para peternak lokal di Boyolali, Jawa Tengah, untuk kebutuhan kurban Iduladha 1447 Hijriah. Pembelian tersebut disambut gembira para peternak karena dinilai membantu perekonomian warga desa.

Puluhan sapi yang dibeli memiliki bobot rata-rata mencapai satu ton. Sapi-sapi tersebut terdiri dari beberapa jenis unggulan, di antaranya Limousin dan Simental.

“Dari pagi, siang, dan sekarang sudah malam, kami siap melakukan pengiriman 35 sapi pesanan Bapak Seskab. Ada banyak banget dan ukurannya rata-rata satu ton,” demikian keterangan dalam video yang diunggah akun Instagram @catatanseskab pada Selasa (26/5).

Salah satu peternak mengaku awalnya hanya mendapat informasi bahwa Seskab Teddy sedang mencari sapi untuk kebutuhan kurban. Ia tak menyangka sapi miliknya justru dibeli seluruhnya.

“Kemarin saya dapat info kalau Pak Seskab lagi butuh sapi. Sapi saya malah diborong semua,” ujarnya.

Tak berhenti di situ, peternak tersebut juga ikut menawarkan sapi milik warga sekitar kepada pihak Sekretariat Kabinet. Hasilnya, sejumlah sapi milik peternak lokal lainnya turut dibeli.

Pembelian sapi dalam jumlah besar itu menjadi berkah tersendiri bagi para peternak kecil di Boyolali. Mereka menilai langkah tersebut tidak hanya membantu penjualan ternak, tetapi juga memberi semangat bagi peternak desa.

“Kami selaku peternak lokal, petani kecil seperti kami, sangat terbantu dengan program ini,” kata salah satu peternak.

TAGS   Seskab Teddy  kurban  Teddy Indra Wijaya  Sapi Kurban  Iduladha  Teddy 
