JPNN.com - Nasional - Humaniora

Seskab Teddy dan Menaker Bahas Program Magang Nasional, Bakal Dimulai 20 Oktober

Minggu, 12 Oktober 2025 – 19:29 WIB
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli untuk membahas program Magang Nasional. Ilustrasi. Dok: YouTube Sekretariat Presiden.

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli untuk membahas program Magang Nasional.

Pertemuan itu diketahui melalui akun resmi Sekretariat Kabinet di Insragram pada Sabtu (11/10) kemarin.

Menurut Teddy, program Magang Nasional bakal dimulai pada 20 Oktober 2025 mendatang.

Program itu diperuntukkan bagi sarjana maupun diploma yang baru lulus atau fresh graduate dalam jangka waktu satu tahun.

"Para lulusan sarjana fresh graduate, kemudian diploma yang dalam satu tahun belakangan ini nanti akan lulus, dapat langsung bekerja, belajar, dan judulnya dalam hal ini adalah Program Magang Nasional," kata Teddy, dikutip Minggu (12/10).

Dia mengatakan gelombang pertama program Magang Nasional akan diikuti 20.000 lulusan sarjana dan diploma.

Nantinya, program Magang Nasional ditargetkan dapat diikuti hingga 100 ribu orang.

Keuntungan dari program Magang Nasional ini, yaitu pesertanya bakal menerima gaji sesuai upah minimum kota atau kabupaten setempat setiap bulan.

