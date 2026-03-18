Seskab Teddy Datangi Stasiun Pasar Senen, Berdialog dengan Pemudik

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya meninjau langsung operasional Kereta Api Kerakyatan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta.

Kunjungan tersebut untuk memastikan kesiapan layanan transportasi kereta api dalam menghadapi arus Mudik Lebaran 2026, sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden terkait peningkatan mutu layanan perkeretaapian nasional.

Dalam kegiatan tersebut, Teddy memeriksa sejumlah fasilitas utama, seperti kondisi gerbong, kenyamanan kursi penumpang, serta kebersihan fasilitas toilet. Ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah memprioritaskan pembenahan di sektor transportasi kereta api guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, kami fokus pada pembenahan kereta api. Tadi kami cek langsung Kereta Api Kerakyatan,” ujar Teddy dalam keterangannya, Rabu (18/3).

Ia menyampaikan, tarif Kereta Api Kerakyatan untuk rute Jakarta–Yogyakarta kini lebih terjangkau dibanding sebelumnya. Jika sebelumnya berada di kisaran Rp 225 ribu hingga Rp 250 ribu saat ini harga tiket turun menjadi sekitar Rp 135 ribu hingga Rp 175 ribu.

Selain penyesuaian harga, peningkatan juga dilakukan pada sisi fasilitas. Teddy menjelaskan bahwa sistem pendingin udara berfungsi optimal, kondisi toilet terjaga kebersihannya, serta tata letak kursi yang kini lebih nyaman karena tidak lagi saling berhadapan.

“Harganya menurun, fasilitasnya meningkat. AC-nya nyala, toiletnya bagus, tempat duduknya juga nyaman. Perjalanan sekitar enam jam ke Jogja jadi lebih nyaman,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Teddy turut berinteraksi langsung dengan para penumpang untuk memperoleh masukan terkait kualitas layanan yang dirasakan selama perjalanan.