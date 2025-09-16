Seskab Teddy Dinilai Jadi Tokoh Kunci Penggerak Pemerintahan Prabowo, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Presiden Prabowo Subianto, semakin mencuri perhatian publik.

Sosoknya dinilai memainkan peran strategis dalam mempercepat kerja-kerja pemerintahan dan menjadi figur sentral dalam jalur komunikasi antara Presiden dan para menterinya.

Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengamini Teddy sebagai tokoh kunci akselerasi pemerintahan.

Kepercayaan besar yang diberikan Presiden Prabowo, kata Emrus, menjadi faktor utama di balik kiprah cemerlang perwira TNI berpangkat Letnan Kolonel tersebut.

“Ini bukan soal dominasi atau didominasi, tapi soal tingkat kepercayaan. Setiap presiden pasti punya gradasi kepercayaan yang berbeda kepada para pembantunya. Saya kira apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto memberikan kepercayaan kepada Bapak Teddy lebih luas,” ujar Emrus saat dihubungi, Senin (15/9).

Kehadiran Teddy hampir tak pernah lepas dari aktivitas Presiden Prabowo, baik dalam kunjungan dalam negeri maupun luar negeri.

Emrus menilai, hal ini menunjukkan peran Teddy yang bukan hanya administratif, tapi juga operasional dan strategis.

“Bapak Teddy melakukan tugasnya dengan baik, siap melayani Prabowo dengan segala kebutuhan profesionalnya. Coba kita lihat kunjungan ke luar negeri atau kemanapun, dia sangat memperhatikan hal-hal yang sangat kecil, sampai hal-hal yang sifatnya kompleks,” tambahnya.