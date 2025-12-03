Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Seskab Teddy Disebut Penghubung Langsung Aspirasi Rakyat ke Presiden

Rabu, 03 Desember 2025 – 13:12 WIB
Ilustrasi - Presiden Prabowo Subianto berbisik kepada Seskab Teddy Indra Wijaya, di sela kunjungan tamu dari Vietnam ke Istana pada Maret 2025. Foto: Bay Ismoyo/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai kehadiran Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya berperan penting sebagai penghubung komunikasi antara Presiden dan masyarakat.

Menurut Ujang, Teddy mampu menerjemahkan persoalan rakyat langsung kepada kepala negara melalui pendekatan yang lebih dekat dan terbuka.

“Karena Teddy Indra Wijaya adalah salah satu orang kepercayaan presiden, saya melihatnya dia sebagai penjembatan birokrasi pemerintah pusat ke rakyat, dari presiden ke rakyat,” ujar Ujang melalui pesan suara.

Ia mengatakan langkah Teddy yang kerap turun langsung ke lapangan membuat aspirasi masyarakat dapat diterima tanpa perantara yang panjang.

Cara kerja ini, menurutnya, mempercepat penyelesaian masalah dan memperkuat rasa keberpihakan pemerintah.

“Positifnya, rakyat bisa menyampaikan aspirasinya ke orang terdekat presiden. Artinya keinginan rakyat itu sampai ke presiden,” tegas Ujang.

Meski ada anggapan publik bahwa aktivitas tersebut berada di luar tugas formal sekretaris kabinet, Ujang menilai terobosan demikian justru menunjukkan gaya kerja yang lebih fleksibel dan responsif.

“Tapi apa pun itu, saya melihat diperlukan kerja-kerja yang out of the box bagi pemerintah dalam konteks personal maupun kelembagaan,” ujarnya.

