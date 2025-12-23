Close Banner Apps JPNN.com
Seskab Teddy Informasikan Penanganan Bencana Sumatra, Pakar: Jawab Keresahan Publik

Selasa, 23 Desember 2025 – 11:16 WIB
Seskab Teddy Indra dalam konferensi pers Penanganan Bencana Sumatera di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, pada Jumat (18/12). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memastikan penanganan bencana Sumatra terus dilakukan secara masif.

Peran yang diambil Teddy dalam menyampaikan progres penanganan bencana dianggap sebagai momentum untuk menunjukkan upaya pemerintah dalam menangani bencana di tengah kritik tajam.

“Menurut saya ada kesempatan luar biasa bagi pemerintah dalam menjelaskan penanganan bencana Sumatera yang seolah-olah (disebut) tidak optimal,” ujar pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, kepada media.

Menurut Trubus, pemerintah terus bergerak dalam melakukan penanganan bencana.

Namun, memang daerah yang terdampak bencana cakupannya luas. Sementara, ia menilai ada pemerintah daerah yang aktif dan kurang proaktif, seperti di Aceh.

Mereka yang kurang proaktif seolah menyerahkan sepenuhnya penanganan bencana kepada pemerintah pusat.

"Jadi mereka seolah berasumsi itu seperti kejadian tsunami 2004,” imbuhnya.

Sebaliknya, kata Trubus, pemerintah daerah yang proaktif di Sumatera Barat, Sumatera Utara seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara sebagian sudah move on, meski belum optimal, karena penanganan bencana tidak bisa selesai dalam waktu singkat.

“Jadi memang kerja sama kurang untuk daerah lain, dan Pak (Presiden) Prabowo (Subianto) juga sudah mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki tongkat Nabi Musa,” katanya.

Sebelumnya, Teddy menjelaskan penanganan bencana yang dilakukan pemerintah di Sumatra

