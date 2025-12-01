Close Banner Apps JPNN.com
Seskab Teddy: Jalan KKA yang Menghubungkan Aceh Utara-Bener Meriah Kembali Dibuka

Kamis, 18 Desember 2025 – 04:00 WIB
Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya. Foto: ANTARA/Azmi Samsul M

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan akses Jalan KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dan Bener Meriah kini kembali dapat dilintasi kendaraan roda empat.

"Jalan KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah kini telah kembali dapat dilintasi kendaraan roda empat," ucap Seskab Teddy saat dikonfirmasi ANTARA, Rabu.

Teddy menuturkan akses jalan tersebut sebelumnya sempat terputus akibat bencana dan menghambat mobilitas warga serta distribusi logistik.

Akses jalan tersebut berada di kawasan Jembatan Weh Paseh, Desa Seni Antara, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah.

Teddy mengatakan dengan dibukanya kembali jalur tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh.

Jalan KKA sebelumnya mengalami gangguan sehingga memutus konektivitas antara Aceh Utara dan Bener Meriah.

Melalui kerja sama dan upaya petugas bersama warga setempat, jalur tersebut kini kembali tersambung dan dapat digunakan untuk aktivitas masyarakat.

"Dulu terputus, berkat kerja sama dan kerja keras seluruh petugas bersama warga setempat, kini Aceh Utara dan Bener Meriah kembali tersambung," kata Seskab Teddy. (antara/jpnn)

