Seskab Teddy Jelaskan Pertemuan Prabowo dan Rosan Roeslani

Minggu, 28 Desember 2025 – 04:00 WIB
Presiden Prabowo Subianto (kiri) di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta, Sabtu (27/12/2025) menerima laporan dari CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengenai Kampung Haji Indonesia dan pembangunan 15.000 rumah untuk para pengungsi di Sumatera yang dikerjakan oleh BUMN. ANTARA/HO-Sekretariat Kabinet

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Menteri Hilirisasi dan Investasi/CEO Danantara Rosan Roeslani di kediaman pribadi Presiden, Jakarta, Sabtu.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden menerima laporan Rosan mengenai pembangunan hunian tetap untuk para pengungsi di Sumatera.

“Presiden Prabowo meminta laporan mengenai 15.000 hunian yang khusus dibangun Danantara untuk warga terdampak di Sumatera,” kata Teddy saat dihubungi, Sabtu malam.

Rosan melaporkan minggu ini ada 500 unit rumah yang siap dibangun seiring dengan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Di kediaman pribadi Presiden, Jalan Kertanegara Nomor 4, Rosan juga melaporkan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi, kepada Presiden.

“Menteri Rosan menyampaikan bahwa atas inisiatif dan diplomasi Presiden Prabowo, Pemerintah Saudi mendukung penuh program tersebut, terutama setelah Putra Mahkota Mohammed bin Salman berkomunikasi melalui telepon dengan Presiden Prabowo pada 8 Desember lalu,” kata Teddy.

Teddy mengatakan Presiden Prabowo ingin seluruh jemaah haji Indonesia memiliki tempat dan fasilitas penginapan nyaman tersendiri saat melaksanakan ibadah haji dengan lokasi yang cukup dekat dengan Masjidil Haram.

Dalam beberapa kesempatan, Rosan mengumumkan Pemerintah Indonesia melalui Danantara telah membeli hotel dan sebidang tanah seluas lima hektare di daerah Thakher, Mekkah.

