Seskab Teddy Kunjungi Kemenko Polkam Malam Hari, Ada Apa?

Selasa, 09 September 2025 – 20:42 WIB
Mayor Teddy Indra Wijaya ditunjuk sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab). Dok: YouTube Sekretariat Presiden.

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) pada Senin (8/9) malam. Mobil dinasnya terpantau masuk melalui gerbang utama gedung yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Kunjungan ini terjadi pascakeputusan Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet, yang salah satunya memberhentikan Budi Gunawan dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan bahwa Presiden Prabowo belum menunjuk pengganti tetap untuk posisi tersebut. Ia menjelaskan bahwa presiden akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk menunjuk pejabat ad interim atau sementara.

"Untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Tunggu nanti diumumkan," kata Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9).

Melalui akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Seskab Teddy juga telah menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Budi Gunawan selama menjabat.

Ucapan serupa juga disampaikan untuk mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, mantan Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, serta mantan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding.

“Terima kasih atas pengabdian dan dedikasinya untuk negeri kepada para menteri Kabinet Merah Putih yang telah menyelesaikan tugasnya,” kata Teddy dalam pernyataan yang dikutip dari akun tersebut. (tan/jpnn)

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

