Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Pilpres

Seskab Teddy Mampu Jaga Kepercayaan Presiden Prabowo

Rabu, 24 September 2025 – 19:01 WIB
Seskab Teddy Mampu Jaga Kepercayaan Presiden Prabowo - JPNN.COM
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kiri) saat bersama Presiden Prabowo Subianto. Foto: Bay Ismoyo/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Kinerja Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai apresiasi.

Bahkan, sampai muncul anggapan Seskab rasa Wakil Presiden (Wapres).

Menurut Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara, Teddy bukan hanya sekadar pejabat pembantu presiden, tetapi sudah memainkan peran strategis.

Baca Juga:

Teddy, menurutnya, mampu menjaga kepercayaan Presiden Prabowo di Kabinet Merah Putih.

"Terbilang piawai dalam melakukan koordinasi antar-menteri yang sangat membantu aktivitas padat presiden, terutama dalam menjaga koordinasi antar-menteri,” ujar Igor saat dihubungi, Rabu (24/9).

Igor tak memungkiri kinerja Seskab Teddy terbilang sangat baik.

Baca Juga:

Dengan pengalaman pernah menjadi ajudan Prabowo saat masih menjabat Menteri Pertahanan, sosoknya dianggap paling memahami karakter dan gaya kepemimpinan presiden.

“Hal ini penting untuk menjaga akselerasi di lingkungan kabinet. Bahkan, ada joke yang mengatakan dia seskab tapi rasa wapres,” imbuhnya.

Seskab Teddy bukan sekadar pejabat pembantu Presiden Prabowo, tetapi sudah memainkan peran strategis

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Seskab Teddy  Mayor Teddy Indra Wijaya  Prabowo  Gerindra  cawapres 
BERITA SESKAB TEDDY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp