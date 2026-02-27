Seskab Teddy: MBG Tidak Kurangi Anggaran Pendidikan, Program Strategis Ditambah

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran pendidikan nasional, sebagaimana narasi yang beredar di masyarakat.

Program pendidikan juga tidak dikurangi.

“Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru. Ada pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan sehingga sekolah terbengkalai dan guru-guru tidak diperhatikan. Saya mau jawab, itu narasi yang keliru,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya dikutip, Jumat (27/2).

Teddy menjelaskan bahwa program MBG bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA dan sederajat.

Dia menegaskan bahwa penganggaran MBG telah melalui kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR, termasuk pembahasan di Badan Anggaran DPR.

“Kemudian pertanyaannya adalah, apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak,” tegasnya.

Menurut Teddy, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak menghentikan program pendidikan dari periode sebelumnya.

Seluruh program strategis pendidikan tetap berjalan dan bahkan ditambah.