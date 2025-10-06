Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Seskab Teddy Merajai Survei Kepuasan Publik, Pengamat: Andalan Prabowo

Senin, 06 Oktober 2025 – 16:49 WIB
Seskab Teddy Merajai Survei Kepuasan Publik, Pengamat: Andalan Prabowo
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kiri) saat bersama Presiden Prabowo Subianto. Foto: Bay Ismoyo/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya sangat tinggi.

Skor yang diraih dalam survei terbaru Indo Survey & Consulting (ISC) mencapai 83 persen, atau di urutan kedua dari jajaran Kabinet Merah Putih.

Setidaknya ada 12 menteri yang memperoleh tingkat kepuasan di atas 70%. Mereka adalah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan skor 85%, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (82%).

Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendapat skor 70%, sejajar dengan Menteri Polkam Djamari Chaniago.

Sebanyak 12 menteri memperoleh tingkat kepuasan di atas 70% ini menandakan apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah berjalan cukup positif.

Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai wajar kinerja Teddy mendapat respons positif dari publik.

Ia melihat sejauh ini performa pria berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) itu memang bagus, bahkan selalu menjadi salah satu andalan Prabowo.

“Letkol Teddy ini sosok yang disiplin, cekatan, tegas, seperti energinya tidak pernah habis dalam mengawal Presiden Prabowo. Apalagi dengan usia yang semuda itu, ketika menjadi Seskab dia mampu menjalankan apa yang diinginkan oleh Presiden dengan baik,” katanya saat dihubungi, Senin (6/10).

Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai wajar kinerja Teddy mendapat respons positif dari publik

