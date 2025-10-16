Seskab Teddy: Presiden Prabowo Pertegas Komitmen Indonesia Untuk Perdamaian Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh di Mesir menegaskan peran aktif Indonesia di panggung internasional sebagai negara yang konsisten memperjuangkan perdamaian dunia.

Dia menjelaskan melalui forum tersebut, Presiden Prabowo menunjukkan langkah nyata diplomasi sekaligus aksi kemanusiaan yang sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Teddy menilai peristiwa di KTT tersebut sebagai momentum penting.

“Indonesia kini ikut menentukan arah sejarah. Kita hadir dan ikut menjadi bagian dari solusi,” kata Teddy dalam keterangannya, Rabu (15/10).

Menurutnya, dukungan tersebut tidak hanya disuarakan melalui diplomasi, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan konkret di lapangan.

Dia menjelaskan keterlibatan Indonesia dalam kesepakatan damai ini sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan peran bangsa Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Baca Juga: PKS Berharap Presiden Prabowo Dorong Kemerdekaan Palestina di KTT Gaza

"Diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo menjadi wujud nyata dari prinsip tersebut," lanjutnya.

Kesepakatan damai di Sharm el-Sheikh menjadi tonggak penting dalam perjalanan diplomasi Indonesia.