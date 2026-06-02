JPNN.com - Nasional - Istana

Seskab Teddy Sebut Kelebihan Biaya ke Luar Negeri Ditanggung Pribadi Presiden Prabowo

Selasa, 02 Juni 2026 – 11:46 WIB
Seskab Teddy soal kunjungan luar negeri Presiden Prabowo. Foto dokumentasi Setkab

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menanggapi kritik yang disampaikan oleh eks Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal.

Teddy mengeklaim bahwa kelebihan biaya kunjungan kenegaraan ke luar negeri Presiden Prabowo Subianto ditanggung dari kantong pribadi.

“Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” ucap Teddy dalam video di akun @Sekretariat.Kabinet.

Lalu, terkait jumlah rombongan kunjungan Prabowo ke luar negeri yang dinilai sangat banyak, Teddy menyebutkan justru sudah berkurang.

“Itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi, kalau dulu itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu,” kata dia.

“Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal. Ini sudah banyak yang tahu termasuk juga wartawan-wartawan pasti tahu itu semua,” lanjutnya.

Kemudian, dia menyebutkan kunjungan keluar negeri Prabowo sudah memiliki jadwal tahunan maupun ada jadwal mendesak.

Jadwal mendesak terjadi sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara termasuk,karena saat ini kondisi politik global yang dinamis.

perjalanan ke luar negeri Prabowo  Presiden Prabowo Subianto  Seskab Teddy  Dino Patti Djalal 

