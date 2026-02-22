Seskab Teddy Sentil Menteri Rosan, Tak Terima Cuma Dijadikan Pajangan saat Konpers

jpnn.com, JAKARTA - Sebuah video menunjukkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menyentil Menteri Investasi Rosan Roeslani karena dirinya tak diberi kesempatan berbicara saat konferensi pers.

Hal itu terjadi setelah konferensi pers dengan agenda perjanjian perdagangan timbal balik Indonesia-Amerika Serikat yang disiarkan oleh kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, pada Jumat (20/2).

Dalam konferensi tersebut, hadir empat narasumber, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Seskab Teddy, dan Duta Besar LBBP RI.

Airlangga dan Rosan kemudian memaparkan dan menjelaskan mengenai perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Setelah sesi tanya jawab dengan sejumlah wartawan, Airlangga pun menutup konferensi pers tersebut.

Teddy kemudian menengok ke arah Rosan yang sudah berdiri terlebih dahulu. Keduanya kemudian berbicara di balik Airllangga.

Kalimat yang diucapkan Teddy masih cukup terdengar dari siaran tersebut, dia menyentil bahwa dirinya diundang hanya untuk pajangan.

"Ini ngundang saya cuma buat dipajang aja?” tanya Teddy. Kalimat itu pun diulang kembali.