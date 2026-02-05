Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Seskab Teddy Tameng Presiden, Pasang Badan demi Wajah Pemerintahan

Kamis, 05 Februari 2026 – 10:07 WIB
Seskab Teddy Tameng Presiden, Pasang Badan demi Wajah Pemerintahan - JPNN.COM
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kanan). ilustrasi. Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Gaya komunikasi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya di ruang digital dinilai bukan sekadar aktivitas media sosial biasa.

Langkah Teddy yang aktif mengklarifikasi isu dan menampilkan sisi kerja keras pemerintahan dipandang sebagai strategi pasang badan untuk menjaga wibawa Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat Komunikasi Digital Universitas Nasional (Unas) Nursatyo menilai aktivitas digital Teddy berperan signifikan dalam membentuk opini publik yang positif.

Baca Juga:

Teddy dianggap berhasil mengemas narasi pemerintahan agar lebih humanis dan responsif.

"Teddy bersama tim medsosnya aktif dalam merespons atau klarifikasi isu yang beredar di masyarakat. Hal ini penting di era banjir informasi sehingga menunjukkan adanya interaksi dan keterbukaan informasi," ujar Nursatyo dalam keterangannya, Kamis (5/2).

Menurut Nursatyo, sikap aktif Seskab Teddy di media sosial merupakan bentuk strategi komunikasi yang bertujuan melindungi otoritas tertinggi negara.

Baca Juga:

Dengan Teddy yang berada di garis depan dalam memberikan bantahan atau klarifikasi, Presiden Prabowo dapat tetap fokus pada peran strategisnya.

"Sikap pasang badan Seskab Teddy bisa dibaca sebagai strategi komunikasi defensif–protektif terhadap otoritas Presiden Prabowo di ruang publik digital. Tujuannya tentu agar Presiden tetap tampil sebagai symbolic leader yang tenang, strategis, dan tidak reaktif," jelasnya.

Pakar menilai aktivitas digital Seskab Teddy berperan signifikan dalam membentuk opini publik

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Seskab Teddy  Teddy Indra Wijaya  Prabowo  Pola Komunikasi  Presiden 
BERITA SESKAB TEDDY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp