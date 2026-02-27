Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional - Asia Oceania

Seskab Teddy Ungkap Persatuan Emirat Arab Siap Tingkatkan Investasi di Indonesia

Jumat, 27 Februari 2026 – 13:23 WIB
Seskab Teddy Ungkap Persatuan Emirat Arab Siap Tingkatkan Investasi di Indonesia - JPNN.COM
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di London, Rabu (21/1). Foto: Source for jpnn

jpnn.com, ABU DHABI - Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) sepakat memperkuat hubungan bilateral dan meningkatkan kerja sama investasi antara kedua negara.

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan bilateral yang berlangsung hangat di Istana Qasr Al Bahr, Abu Dhabi, pada Kamis (26/2).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden MBZ secara langsung menyampaikan komitmen Persatuan Emirat Arab untuk meningkatkan investasinya di Indonesia.

“Pertemuan membahas kerja sama peningkatan investasi. Bilateral ditingkatkan. UAE ingin meningkatkan investasinya di Indonesia,” ujar Teddy yang turut mendampingi Prabowo dalam pertemuan.

Peningkatan kerja sama itu menandai hubungan bilateral kedua negara yang selama ini dikenal erat dan saling menguntungkan.

Indonesia dipandang sebagai mitra strategis utama di Asia Tenggara, terutama dalam bidang energi, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi masa depan.

Prabowo menyambut baik komitmen tersebut dan menegaskan kesiapan Indonesia untuk terus memperkuat iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi investor PEA dalam berbagai sektor prioritas nasional.

