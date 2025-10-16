Sesosok Jenazah Tak Dikenal Ditemukan Mengapung di Sungai Batanghari

jpnn.com, JAMBI - Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jenazah tanpa identitas yang ditemukan mengapung di Sungai Batanghari, tepatnya di Desa Kunangan, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi.

Kepala Basarnas Jambi Adah Suhada di Jambi, Kamis, mengatakan informasi penemuan jenazah pertama kali diterima piket Mako, Marnit Angso Duo, dan Piket Gakkum.

Setelah mendapat laporan tersebut tim segera bergerak menuju lokasi menggunakan KP XXVI-1004 Ditpolairud Polda Jambi serta speedboat Angkatan Laut Talang Duku.

Tidak berselang lama, lanjutnya, tim menemukan satu jenazah mengapung di tepi sungai. Petugas gabungan kemudian mengevakuasi dan memasukkannya ke dalam kantong jenazah, selanjutnya membawa ke dermaga masyarakat.

“Dari lokasi tersebut, jenazah dievakuasi menggunakan ambulans menuju rumah sakit untuk proses identifikasi lebih lanjut. Apresiasi terhadap sinergi seluruh unsur yang terlibat dalam proses evakuasi tersebut,” kata Adah.

?Basarnas berterima kasih atas kerja sama dan koordinasi yang baik dari seluruh unsur SAR gabungan. Proses evakuasi berjalan lancar dan jenazah berhasil dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi.

Dengan berakhirnya operasi ini, kata dia, seluruh personel yang terlibat telah kembali ke markas masing-masing.

Pihak berwenang masih menelusuri identitas korban melalui hasil pemeriksaan pihak rumah sakit.(antara/jpnn)