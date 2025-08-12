Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Sesosok Mayat Bayi Terbungkus Kain Kafan Ditemukan Mengapung di Danau Mawang Gowa

Selasa, 12 Agustus 2025 – 21:19 WIB
Tim Dokpol mengevakuasi mayat seorang bayi usai ditemukan warga mengapung di Danau Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Selasa (12/8/2025). Foto: ANTARA/Darwin Fatir.

jpnn.com, GOWA - Sesosok mayat bayi terbungkus kain kafan ditemukan mengapung di Danau Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. 

Jajaran Satuan Reskrim Polres Gowa telah turun tangan untuk menyelidiki penemuan mayat bayi tersebut. 

"Kami sedang lakukan penyelidikan lebih mendalam untuk mencari penyebab kematian dari mayat ini. Apakah mayat ini meninggal sebelum dibuang ke sini, ataukah karena tenggelam," ujar Kanit Jatanras Satreskrim Polres Gowa Ipda Aditya Pamungkas di Gowa, Selasa.

Jenazah bayi tersebut awalnya ditemukan pemancing yang melihat keanehan seperti barang yang mengapung di danau setempat terbungkus sarung dan kain putih. Setelah dicek ternyata sesosok bayi diduga berusia beberapa hari dan langsung dilaporkan.

Saat ditanyakan kondisi bayi malang tersebut saat ditemukan terlihat terbungkus rapi seolah ingin dikuburkan oleh seseorang, kata dia, membenarkan, tetapi masih dalam penyelidikan.

"Dari hasil yang ditemukan itu (jasad bayi) terbungkus kain rapi. Yang ada kain kafan juga mengikat di lehernya yang seperti mau dikuburkan secara Islam," katanya.

Mengenai dengan jenis kelamin korban yang ditemukan itu laki-laki. Dugaan awal, kemungkinan bayi ini dibuang di dalam danau. 

"Kemungkinan ini mayat tidak terbawa arus dan sebagainya. Kemungkinan (peristiwanya) paling lama itu dua sampai tiga hari lalu," ujar Aditya.

