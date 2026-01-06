Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sesosok Mayat Ditemukan di Bawah Kolong Tol Cilincing, Diduga Ini Penyebabnya

Selasa, 06 Januari 2026 – 21:47 WIB
Sesosok Mayat Ditemukan di Bawah Kolong Tol Cilincing, Diduga Ini Penyebabnya - JPNN.COM
Police Line. foto: ilustrasi for sumeks

jpnn.com, JAKARTA - Sesosok jasad pria berinisial HS, 55, ditemukan di Jalan Cakung Cilincing Raya, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pada Selasa petang. Jasad HS pertama kali ditemukan oleh tukang tambal ban. HS meninggal diduga karena sakit.

“Korban ini ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia sekitar pukul 15.00 WIB,” kata Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri di Jakarta, Selasa.

Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) tidak ditemukan tanda-tanda bekas penganiayaan dan diduga korban meninggal karena sakit.

Baca Juga:

“Menurut keterangan istri korban, suaminya memiliki riwayat penyakit lambung,” kata Bobi.

Terkait penemuan jasad ini, penyidik sudah mengamankan lokasi kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi. Kemudian membawa jasad korban ke RS Kramat Jati Polri untuk dilakukan visum.

“Kami akan tunggu hasil visum dari rumah sakit,” ujarnya.

Baca Juga:

Sebelumnya dari keterangan saksi AH (26) yang bekerja sebagai tukang tambal ban mengaku bertemu korban pada Senin (5/1). Saat itu, dirinya bersama korban sedang menambal ban mobil kontainer di Jalan Cakung Cilincing.

Kemudian tiba-tiba korban mengeluh pusing dan saksi menyuruh korban untuk beristirahat. “Sejak saat itu saksi tidak melihat korban,” ujarnya.

Sesosok jasad pria berinisial HS, 55, ditemukan di Jalan Cakung Cilincing Raya, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pada Selasa petang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penemuan mayat  tol Cilincing 
BERITA PENEMUAN MAYAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp