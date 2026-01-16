Sesosok Mayat Tanpa Identitas Mengambang di Kali Ciliwung

Jumat, 16 Januari 2026 – 21:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Sesosok mayat pria tanpa identitas pada aliran Kali Ciliwung ditemukan mengapung di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

"Masih dalam penyelidikan. Kami mengumpulkan keterangan saksi dan menunggu hasil pemeriksaan lanjutan," kata Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi di Jakarta, Jumat.

Nurma mengatakan jasad korban pertama kali ditemukan Jumat pagi pukul 08.45 WIB oleh petugas Unit Pengelola Badan Air saat patroli rutin.

Korban ditemukan dalam posisi telentang dan tidak bergerak di aliran Kali Ciliwung.

Petugas kepolisian yang menerima laporan tiba di lokasi sekitar pukul 09.10 WIB dan langsung melakukan pengamanan.

Proses evakuasi dilakukan oleh tim pemadam kebakaran, sementara Tim Inafis Polres Metro Jakarta Selatan melakukan identifikasi awal.

Berdasarkan hasil identifikasi sementara, ditemukan adanya luka lebam pada bagian wajah korban.

Hingga kini, penyebab kematian korban belum dapat dipastikan.