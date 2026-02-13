Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sesosok Mayat Wanita Ditemukan Warga di Kali Ancol Jakut

Jumat, 13 Februari 2026 – 22:23 WIB
Ilustrasi TKP penemuan mayat. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sesosok mayat wanita ditemukan warga dalam kondisi membengkak dan mengambang di kali Ancol, Pademangan, Jakarta Utara (Jakut), pada Jumat (13/2) sore.

“Kondisi jasad sudah dalam keadaan membusuk dan tubuh membengkak, diperkirakan sudah 2- 3 harian berada di air,” kata Kanit Reskrim Polsek Pademangan AKP Muhaiyin Ikhsan di Jakarta, Jumat.

Saat ini, kata dia, jasad perempuan tersebut sudah dikirim ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi.

Menurut dia, pada tubuh korban, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pihaknya pun masih menunggu hasil resmi dari rumah sakit untuk mengetahui penyebab kematian korban.

Selain itu, di sekitar jasad korban juga tidak ditemukan identitas.

“Wajahnya sudah susah untuk dikenali dan warga sekitar juga tidak ada yang mengenali korban," ujar Muhaiyin.

Sebelumnya, warga di sekitar Kali Ancol, Kecamatan Pademangan, digegerkan dengan penemuan jasad yang mengambang di kali tersebut.

Jasad itu ditemukan dalam kondisi membengkak, dan warga langsung melapor kepada petugas.

